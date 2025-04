Festival del Cinema di Cannes, Palma d’oro onoraria a Robert De Niro

la kermesse

Il cinema è vivo «più vivo che mai», è resistente, è un’arte che abbraccia il mondo e Cannes è la sua vetrina con il numero record di film arrivati, quasi tremila tra cui 1.127 opere prime e 156 paesi rappresentati. Cannes è anche il festival che riflette i cambiamenti culturali e che è sotto osservazione per quello, a cominciare dal tema doloroso delle discriminazioni di genere e degli abusi sessuali. E non a caso la presidente Iris Knobloch si è affrettata a dire aprendo la conferenza stampa di Parigi sulla selezione 2025 che «Cannes ha preso atto con serietà e determinazione delle raccomandazioni” della commissione d’inchiesta dell’Assemblea nazionale sul #Metoo, giunte dopo sei mesi di audizioni che ha concluso che nel mondo dell’intrattenimento gli abusi sessuali e psicologici, in particolare sulle donne, sono «endemici». Il primo giorno del festival, il 13 maggio sarà anche il giorno del primo verdetto sul processo a Gerard Depardieu.

Palma d’oro onoraria a Robert De Niro