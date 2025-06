Festival del mare e del gusto al via domani a Selinunte con Danilo Rea e Peppe Servillo

l'iniziativa

Iniziativa dei 10 comuni della costa compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle

Sarà il duo composto dal pianista Danilo Rea e dal cantante Peppe Servillo ad inaugurare, domani sera alle 21, nel parco archeologico di Selinunte, gli spettacoli del «Festival del Mare e del Gusto», iniziativa dei 10 comuni della costa compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle racchiusi nel Galp Flag «Il sole e l’azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata».I due artisti proporranno il concerto dal titolo «Napoli e Jazz», un tributo alla grande tradizione melodica partenopea, con la reinterpretazione di alcuni dei classici della musica napoletana. L’ingresso è a pagamento, al simbolico costo di 5 euro. «Una scelta necessaria – dicono gli organizzatori – per disciplinare gli accessi». L’incasso sarà devoluto in beneficenza. È necessario prenotarsi sul sito flagsoleazzurro.it.