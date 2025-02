Festival di Sanremo, dopo Francesca Michielin cade anche Kekko dei Modà

Incidenti

Il cantante è caduto proco prima delle prove

Lieve contusione a livello del torace per Kekko Silvestre dei Modà. Il cantante della band è caduto oggi poco prima delle prove generali all’Ariston: in seguito all’incidente ha riportato una lieve contusione. Questa sera non è stato dunque presente sul Green Carpet (dove invece era presente il resto della band) dando priorità al riposo in vista della prima esibizione di domani al festival di Sanremo.

Un altro incidente nel corso delle prove è accaduto anche a Francesca Michielin, altra cantante in gara; oggi è comunque salita sul palco per le ultime prove con una caviglia vistosamente fasciata e zoppicando leggermente.

