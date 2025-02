Festival InClassica, Gibboni presenta la première di Alexey Shor

agenzia

Il violinista italiano sul palco della Dubai Opera

ROMA, 13 FEB – Il 7 aprile 2025 il violinista Giuseppe Gibboni salirà sul palco della Dubai Opera nell’ambito della 14/a edizione dell’attesissimo InClassica International Music Festival. Salito alla ribalta internazionale dopo la storica vittoria al Concorso Violinistico Paganini del 2021 – dove è stato il primo italiano in 24 anni a ottenere il primo premio – Gibboni si è affermato come un interprete magistrale, capace di unire tecnica impeccabile e nuove interpretazioni del repertorio classico. Accompagnato dalla prestigiosa Tokyo Philharmonic Orchestra, sotto la direzione del Maestro Andrea Battistoni, Gibboni presenterà in anteprima mondiale il Concerto per violino n. 7 di Alexey Shor, una nuova composizione caratterizzata dal suo stile evocativo. “È davvero un onore esibirmi all’InClassica International Music Festival” dice Gibboni. “Far parte di un evento così prestigioso è come tornare in una comunità profondamente appassionata di musica classica e impegnata nella sua crescita. C’è sempre un’energia speciale al festival, e sono grato di poter contribuire ancora una volta, soprattutto per questa 14/a edizione. Non vedo l’ora di connettermi con il meraviglioso pubblico di Dubai e di condividere il palco con musicisti straordinari provenienti da tutto il mondo” aggiung. Ciò che distingue l’InClassica come il più grande osservatorio musicale al mondo, secondo Gibboni, è il suo approccio inclusivo e il livello artistico eccellente. “Il festival si distingue per la sua visione globale e la diversità del suo programma. Riunisce musicisti di fama internazionale e artisti emergenti, creando un mix entusiasmante di esperienza e nuove prospettive. L’atmosfera è incredibilmente stimolante e incoraggia i musicisti a esplorare nuovi orizzonti ogni anno” spiega. La presenza di InClassica a Dubai e nell’area del Golfo, secondo il violinista, ha rivoluzionato l’apprezzamento della musica classica in questa parte del mondo. “Il comitato organizzativo – rileva – è stato determinante nel trasformare InClassica in un evento di livello mondiale. Questa espansione non solo apre le porte a nuovi pubblici, ma incoraggia anche i giovani musicisti a intraprendere la strada della musica classica”. L’edizione di quest’anno ha un significato particolare poiché celebra il 55/o compleanno di Alexey Shor e Gibboni, che in passato ha eseguito molte sue opere, ha elogiato il suo approccio distintivo, che secondo lui si differenzia dalla maggior parte della musica contemporanea. “I concerti di Alexey Shor possiedono una qualità unica che risuona profondamente con il pubblico. La sua musica fonde spesso melodie liriche con forme classiche, offrendo qualcosa di familiare ma al contempo sorprendentemente nuovo”, ha detto. Il programma della serata include anche l’Ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi e la Sinfonia n. 9 di Franz Schubert. Parlando del repertorio scelto, Gibboni dice: “Ogni brano è stato selezionato per creare un percorso musicale che spero possa emozionare gli ascoltatori”. Mentre si prepara alla sua prima collaborazione con la Tokyo Philharmonic Orchestra e il Maestro Andrea Battistoni, Gibboni descrive questa opportunità come “entusiasmante”. “La vedo come un’occasione speciale per l’esplorazione musicale. Lavorare con una nuova orchestra e un nuovo direttore porta spesso una prospettiva fresca alla musica, dando vita a interpretazioni uniche”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA