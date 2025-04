Festival Sanremo, c’è il bando per il partner del Comune

agenzia

Per edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga due anni

SANREMO, 09 APR – È stata pubblicata la determina dirigenziale del Comune di Sanremo che approva l’avviso di manifestazione di interesse relativa all’indizione della procedura per individuare un partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana per il 2026, 2027 e 2028, con un’eventuale proroga di massimo due anni. La procedura è in due parti: la prima selettiva riguarderà la pubblicazione di un avviso pubblico per individuare il partner, la seconda negoziale consentirà di negoziare i termini finali della convenzione con il partner scelto. Decorrono da oggi i 40 giorni fissati presentare il progetto.

