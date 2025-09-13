FestiValle OFF illumina la notte di Agrigento tra musica, arte e sostenibilità

spettacoli

Una serata di festa, arte e impegno civile nel cuore della città

Agrigento si prepara a una serata indimenticabile con FestiValle OFF, l’appuntamento parallelo al festival che sabato 13 settembre trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dalle 21:30, sul sagrato e sulla scalinata della Cattedrale, si inaugureranno i nuovi progetti di efficientamento energetico donati da FestiValle in collaborazione con il main sustainability partner Plenitude: la nuova illuminazione LED del Duomo e l’impianto fotovoltaico installato al Museo Diocesano (Mudia).

Dopo il momento istituzionale, la musica prenderà il sopravvento. Alle 22:10 Carlo Amleto scalderà il pubblico con una performance live intensa e coinvolgente, seguita alle 22:45 da Whitemary con la New Bianchini Live Band, che alterneranno sonorità elettroniche a contaminazioni jazz in un mix originale e raffinato. A chiudere la serata sarà il dj set di Radio Beirut, pronto a trasformare Piazza Duomo in una festa collettiva e vibrante.