Final Destination Bloodlines campione d’incassi negli Usa

agenzia

Secondo Thunderbolts, poi altri due Warner: Sinners e Minecraft

LOS ANGELES, 18 MAG – Final Destination Bloodlines, il sesto capitolo della fortunata saga horror in cui le persone muoiono in incidenti sempre più bizzarri, debutta in vetta alla classifica dei film più visti in Usa e Canada, incassando ben 51 milioni di dollari nel fine settimana. Il film della Warner Bros. ha scalzato il campione in carica ‘Thunderbolts’, che è sceso al secondo posto con 16,5 milioni di dollari a livello nazionale. L’ultima avventura dell’universo a fumetti della Marvel ha incassato finora oltre 150 milioni di dollari in Nord America e più del doppio in tutto il mondo. Final Destination Bloodlines, diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky con 50 milioni di dollari, ha superato le già rosee previsioni sugli incassi nazionali e arriva ad un bottino di oltre 100 milioni se si contano i biglietti staccati nei 74 paesi in cui è uscito (Italia compresa). Lo slasher con venature satiriche, che resuscita la serie a 14 anni dall’ultimo capitolo, è il terzo successo di botteghino consecutivo per la Warner Bros: i blockbuster usciti ad aprile ‘A Minecraft Movie’ e ‘I peccatori – Sinners’ sono ancora tra i 5 film più visti nelle sale nordamericane. L’horror firmato da Ryan Coogler con Michael B. Jordan occupa la terza piazza, con oltre 15 milioni di dollari incassati nel suo quinto weekend di programmazione. Questo thriller sui vampiri vietato ai minori ha raccolto finora ben 240 milioni di dollari sul mercato interno e 76 milioni a livello internazionale. Stesso studio, diverso genere in quarta posizione: l’adattamento cinematografico del videogioco Minecraft ha raccolto 5,9 milioni di dollari, per un totale di 416 milioni di dollari in Nord America più 500 guadagnati all’estero in sette settimane dall’approdo in sala. In coda, un’altra vecchia uscita: l’action movie con Ben Affleck Accountant 2 incassa circa 4,5 milioni di dollari, per un totale nazionale poco inferiore ai 60 milioni raccolti in un mese.

