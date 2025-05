‘Final Destination Bloodlines in vetta ma incassi in calo

agenzia

Paternal Leave con Marinelli terso. Box office -34%

ROMA, 19 MAG – Un nuovo fine settimana debole al box office, il più debole da inizio anno. Tra il 15 e il 18 maggio, infatti, l’incasso è stato di soli 2.325.322 euro (317.242 spettatori), Rispetto al precedente fine settimana il calo è del 21%. Il Final Destination: Bloodlines, il nuovo capitolo del sanguinoso franchise horror di successo della New Line Cinema diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky e che negli Stati Uniti si è dimostrato capace di rispettare le previsioni degli esperti incassando 51 milioni di dollari, nel weekend – secondo i dati Cinetel, uscito in Italia quattro giorni fa, si conferma in vetta con un esordio di 594.951 euro e una media di 1.797 euro in 331 cinema. Una discreta partenza. Lontano dalla sfida tra i due ‘colossi’ statunitensi, alla testa degli inseguitori, in una top ten fortemente condizionata dal bel tempo, dagli eventi sportivi in tv come gli Internazionali Internazionali di Tennis, la prima messa del nuovo Papa e una giornata di Serie A che ha visto giocare in contemporanea molte sue partite. Un Box Office con -20,6 per cento rispetto alla settimana precedente che aveva segnato un -34 rispetto a quella prima già in calo. Regge bene in seconda posizione Thunderbolts con 423.171 euro (-57%) e una media di 1.166 euro in 363 cinema (492 il precedente fine settimana). Esordio in terza posizione con 113.207 euro e una media di 755 euro in 150 cinema per Paternal Leave. Con le anteprime, la coproduzione italo-tedesca – che vede come coprotagonista del film Luca Marinelli – ha raggiunto il totale di 117.050. Alle spalle del podio, quarta posizione per Black Bag con 108.727 euro (-49%) e una media di 426 euro in 255 cinema (376 il precedente fine settimana). La spy story di Steven Soderbergh ha raggiunto il totale di 888.426 euro. Scende in quinta posizione Until Dawn – Fino all’alba con 86.773 euro (-44%) e una media di 556 euro in 156 cinema (186). Il totale per il film horror tratto dall’omonimo videogame è di 1.469.853 euro, seconda posizione tra i film del genere nell’anno. Le giornate di sabato e domenica permettono a Un film Minecraft di rimanere in top10 in sesta posizione con 73.776 euro (solo -38%) e una media di 410 euro in 180 cinema (229), per un totale di 11.924.642 euro, con i 12 milioni sempre più vicini. Settima posizione per il fantasy The Legend of Ochi con 68.761 euro (-51%) e una media di 237 euro in 290 cinema (361), per un totale di 246.778 euro. Cinema italiano in ottava posizione con Francesca e Giovanni. Il film di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che racconta il legame tra il magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, parte con 66.296 euro e una media di 303 euro in 219 cinema. Nona posizione per l’action Flight Risk – Trappola ad alta quota con 57.087 euro (-61%) e una media di 249 euro in 229 cinema (322). Il totale per il film di Mel Gibson è di soli 240.541 euro. Decima posizione per l’action Largo Winch – Il prezzo del denaro con 56.872 euro e una media di 619 euro in 92 cinema.

