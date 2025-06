Fine dell’anno scolastico, l’istituto Boggio Lera porta sul palco rappresentazioni teatrali classiche e moderne

Teatro

Il laboratorio di teatro classico, nella suggestiva cornice del Teatro Greco-Romano ha rappresentato le “Baccanti”

Una festa nella festa con la degna conclusione di un percorso che ha portato a celebrare la fine dell’anno scolastico per il “Boggio Lera” di Catania. Per l’occasione gli studenti dell’istituto hanno portato sul palco importanti rappresentazioni. Il laboratorio di teatro classico, nella suggestiva cornice del Teatro Greco-Romano, nell’ambito della rassegna per le scuole “Amenanos Neos Festival dei Giovani” (in replica al Piccolo Teatro di Catania) ha rappresentato le “Baccanti”, ultima opera di Euripide, in una interpretazione fresca e innovativa del mito di Dioniso. Per l’occasione gli alunni sono stati guidati da Anna Cutore, dell’Associazione “Neon” di Piero Ristagno, con la prof.ssa Giuseppina Di Costa nel ruolo di docente di riferimento. Al suo fianco, le prof.sse Maria Spampinato e Maria Cottone per la realizzazione del progetto e la riduzione del testo. Nel corso dell’evento un ringraziamento speciale è stato rivolto agli studenti del gruppo di Robotica, con Emma Oddo che ha coordinato i movimenti del robot NAO, ed ai docenti coordinatori da Carmelo Maccora, Massimo Marletta e Cristina Parisi che hanno reso fattiva questa collaborazione tra teatro classico e tecnologia. Al progetto di Teatro Francofono, invece, è andato il compito di mettere in scena la commedia musicale “La La Land” arricchita dall’esibizione dal vivo del pianista e sassofonista Alessio Guercio e dalla partecipazione dei danzatori Mattias Armao e Luna Coco (quest’ultima curatrice delle coreografie). Assistenti alla regia Claudia Benedetti e Asia Romano coordinate dalle professoresse Emmanuelle Aladenise ed Elena Calcagno. Infine, presso il Piccolo Teatro della Città di Catania, il laboratorio di teatro filosofico, nell’ambito del progetto “Recito ergo sum”, ha messo in scena la Repubblica di Platone (regia di Dario Castro e Lorenza Denaro e testi della professoressa Ardilio). “L’arte ha varie forme ed è uno strumento di comunicazione importante- afferma la Dirigente del Liceo “Boggio Lera” Valeria Pappalardo – con questi incredibili spettacoli i nostri studenti hanno degnamente concluso un percorso di attività curriculari ed extracurriculari. Abbiamo gioito e ci siamo entusiasmati insieme ai nostri ragazzi vivendo momenti di grande aggregazione. Desidero ringraziare la mia scuola, l’operosità di tutte le mie insegnanti che giorno dopo giorno hanno lavorato senza sosta, il mio staff e tutti coloro che formano la grande famiglia del “Boggio Lera”. Oggi lanciamo un messaggio che vede la scuola come fulcro per educare alla formazione completa del cittadino e al senso estetico comune”.

