Fiorella Mannoia sul palco con una orchestra sinfonica

il tour

Il concerto palermitano a dicembre

Sul podio della musica italiana al femminile da quattro decenni, la svolta accostando la canzone d’autore, “Quello che le donne non dicono”, acquarello firmato da Enrico Ruggeri l’ha resa highlander, oltre a sorvolare “Eilat”, città israeliana descritta in un brano composto da Mogol e Piero Fabrizi, ha sorvolato l’instabilità delle mode, interpretando classici del repertorio italiano d’alta scuola, non dimenticando il fascino della musica tropicale.