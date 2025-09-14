Fiorello in diretta con Biggio, la Pennicanza torna ad ottobre

agenzia

vorrei la radio alle Atp Finals di tennis a Torino

ROMA, 14 SET – Rosario Fiorello, in una lunga e sgangherata diretta Instagram con Fabrizio Biggio da un ristorante di Trastevere, annuncia che torneranno in radio, su Rai Radio2 ad ottobre con La Pennicanza, che andava in onda alle 13.45. Con il cappello con la visiera di Jovanotti, ferito sul naso e le labbra per una caduta in bicicletta, Fiorello viene incalzato da Biggio che ha attivato la diretta instagram: ”di al pubblico che stiamo per arrivare”, e lui non si lascia pregare: ”in questo vecchiume che c’è in giro noi siamo una ventata d’aria fresca, quelli più giovani fanno cose più vecchie di noi che siamo vecchi, dobbiamo tornare”. Quando? ”Non lo so”, dice Fiorello che poi spiega che sarà ad ottobre ma nel frattempo promette: ”Intanto adesso torniamo di sera con le nostre dirette dal mio account che il tuo è sfigato”. ”Stiamo tornando. Radio2 aspettaci”, aggiunge poi dettagli spiegando che il programma sarà sempre quello con cui aveva lasciato il suo pubblico il 6 giugno, La Pennicanza. ”Cavolo l’abbiamo fatto solo per quindici giorni mica ci fermiamo così. Saremo una ventata d’aria fresca”, aggiunge Fiorello. ”Quando ho letto che la Rai sta per comprare ‘Ok il prezzo è giusto’ mi sono detto che dovevamo tornare. Non è un nuovo programma è quello che facevamo prima La Pennicanza. Deve rimanere coì non dobbiamo preparare nulla, guai a chi viene con un’idea. I periodi sono molto brutti quindi dobbiamo tornare noi, serve una finestra di leggerezza. Ad ottobre”. Poi racconta della macchia scusa che si intravede sul suo naso: ”Una caduta dalla bici, davanti al cancello di casa, ho frenato con la sinistra, non pensavo che i freni fossero così potenti. Non lo dico altrimenti mi rubano pure quella. Però va bene così. C’era gente che tifava per i ladri che hanno rubato a casa mia, in Italia stare bene è una colpa. Hanno rubato solo cose non mi hanno rubato l’anima. Hanno pure pulito dopo”. Fiorello spiega che sta pensando di ”portare la radio alle Atp Finals di tennis a Torino dal 9 al 16 novembre”. Il programma aveva chiuso il 6 giugno con la promessa, che ora diventa concreta, di tornare ad ottobre. Ospite dell’ultima puntata Jovanotti di cui Fiorello indossa il cappello con visiera annunciando la nuova stagione. Quasi un portafortuna, chissà se sarà ospite anche della prima della nuova serie.

