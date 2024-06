Fiorello pensa a un programma notturno, su Rai2 arriva lo show “Binario due”. Stefano De Martino conduce “Affari tuoi”

i palinsesti della rai

Presentati i programmi dell'autunno da Giletti a Morgan. Saviano su Rai3

L’evento per la celebrazione dei 100 anni della tv, la fiction con diverse prime visioni, l’intrattenimento con molte conferme e qualche esperimento, il cinema d’autore su Rai3 e poi l’informazione, con l’arrivo di Massimo Giletti. I palinsesti della Rai sono stati illustrati in consiglio di amministrazione, che ne ha preso atto, dall’amministratore delegato Roberto Sergio, insieme al direttore Distribuzione Stefano Coletta. La presentazione avverrà il 19 luglio a Napoli e probabilmente, alla luce del possibile slittamento del rinnovo dei vertici, saranno gli attuali dirigenti ad esporli agli investitori e alla stampa. Si sta lavorando a un programma con Maria Latella dal titolo ‘La casa di Maria’, mentre Serena Bortone dovrebbe condurre una nuova trasmissione con focus sulla cultura.

La stagione autunnale sarà segnata dall’evento, il 6 ottobre in prima serata su Rai1, ‘Il primo secolo del servizio pubblico radiotelevisivo italianò per celebrare i 100 anni della radio e i 70 della tv, con Carlo Conti alla conduzione dal Palazzo dei Congressi dell’Eur. Per la fiction, sempre sulla prima rete, il 21 ottobre al via ‘Mike’ la miniserie in due puntate dedicata a Mike Bongiorno. Poi ancora, sempre in autunno: la quarta stagione de ‘L’amica geniale’ e ‘Don Matteo 14‘. Per l’intrattenimento tornano ‘Tale e quale show’, ‘The Voice Kids’ ‘Stanotte a’ con Alberto Angela. Per lo sport spazio agli azzurri del calcio con la Nations League. Tante conferme in seconda serata: ‘XXI secolo’ con Francesco Giorgino il lunedì, ‘Porta a Porta’ il martedì, mercoledì e giovedì, Tv7 il venerdì. Stefano De Martino passa alla conduzione di ‘Affari Tuoi’ in access prime time, mentre nel preserale ‘Reazione a catena’ condotto da Pino Insegno sarà seguito da ‘L’Eredità’ con Marco Liorni da dicembre. Quest’ultimo lascerà la conduzione di ‘Italiasì’ nel sabato pomeriggio per far spazio a ‘Il sabato in diretta’ con Emma D’Aquino,

Su Rai2 il volto nuovo è Antonino Monteleone che condurrà il programma ‘L’altra Italia’ dal 7 novembre in prima serata. Al posto di ‘Viva Rai2’ di Fiorello, che starebbe pensando ad un programma notturno per il futuro, alle sette di mattina, dal lunedì al venerdì, andrà il nuovo show ‘Binario due’ con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Confermatissimo in prima serata ‘Belve’ con Francesca Fagnani e, in seconda serata, ‘La fisica dell’amore’ con Vincenzo Schettini, oltre a ‘Tango’ di Luisella Costamagna, spostato al venerdì e in onda dal 13 settembre. Per la fiction in onda ‘L’ispettore Stucky’ con Giuseppe Battiston e l’ultima stagione di ‘The Good Doctor’. Tanto sport con tre appuntamenti con Novantesimo minuto, il sabato, la domenica e il lunedì in seconda serata, oltre al tennis con le Atp Finals e la Coppa Davis.