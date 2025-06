Fiorello, ultima settimana per la “Pennicanza”: «Forse si riparte a ottobre»

Comicità

In puntata gag sul Papa e sulla finale di Champions, poi il premio "Tv Talk"

Inizia l’ultima settimana di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, che chiuderà questo venerdì 6 giugno. E’ lo stesso showman a dirlo in puntata con la solita punta di ironia: “Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci”. Lo showman avanza però una proposta interessante: “Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. E’ possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile. Vedremo!”.

Da lì, via libera alle solite gag surreali e alla satira. In apertura, l’immancabile battuta sulla città di Roma: “Stamattina era deserta, girava solo il Papa! È andato al compleanno di un amico con la bottiglia… e oggi va alla Pa-parata del 2 giugno. Passano prima i fanti, poi le motorette, i cingolati… e infine lui, sulla papamobile!”.

Fiorello, tifoso nerazzurro, non poteva esimersi dal commentare con una gag l’esito della finale di Champions League che ha visto protagonista la sua Inter: “Non ditemi niente, l’ho registrata! Sabato ho visto ‘La gemma della nostra vita’ su Rai1, domenica avevo una cresima, poi mi sono barricato in casa e non ho parlato con nessuno”. Ma il colpo di scena arriva nel gioco ‘Mi fido del pacco’: un concorrente si lascia scappare “È un periodo un po’ così… e poi l’Inter ha perso la finale 5-0…”. Fiorello, scioccato: “Quanto?! Cinque a zero?! Ma io l’ho registrata! Cinque gol uno dietro l’altro? Mi sento male…”.

Lo showman chiede quindi di chiudere il collegamento, mentre partono in sottofondo canzoni tristi. A seguire, quindi, non può mancare la telefonata “fake” a Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri. Una gag tutta giocata sull’assurdo: “Mi sto autoflagellando sull’eremo di Monte Giove – rivela il (fake) mister Inzaghi -. Quando l’arbitro mi ha ammonito verso la fine della partita, gli ho solo urlato: ‘Non voglio il recupero… sennò ne fanno altri tre!’”.

Infine, arriva un riconoscimento: “Ho ricevuto il premio di TV Talk come miglior assente della TV”, annuncia lo showman. Lo consegna Simona Sala, direttrice di Rai Radio2, con un messaggio allegato di Angelo Mellone: ‘Caro Fiorello, sono felicissimo di consegnarti questo premio per la tua rumorosissima assenza. Ma essere presente alla premiazione sarebbe stato contraddittorio… PS: la prossima volta che dici di voler condurre ‘Domenica In’, almeno fammi uno squillo!’”.

“La Pennicanza” si conferma uno dei programmi più imprevedibili e commentati della radio: satira pop, comicità senza freni e quella leggerezza pensante che solo Fiorello sa dosare. A completare il successo del format, ogni sera lo showman – in compagnia di Biggio – è anche in diretta su Instagram con uno show informale, vera e propria appendice del programma radiofonico.

“Radio2 Radio Show. La Pennicanza” è in diretta su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30, anche in visual sul canale 202 del Digitale terrestre e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. Il giorno successivo va in onda una versione ridotta “Il meglio di” intitolata “La Sveglianza”, dalle 7.00 alle 7.30 su Rai Radio2. Tutte le puntate sono disponibili on demand su RaiPlay. I social di @rairadio2 seguono e raccontano lo show e il backstage.