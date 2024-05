Fiorello, Viva Rai2! chiude con il record assoluto

Tv

Ha totalizzato il 24% di share. Ciannamea, lo showman entra nella storia della tv

Fiorello, l’ultima puntata di #Viarai2 vola al 24,3% con 1.300.000 spettatori. Un dato di ascolti che ha fatto registrare il 10 maggio il record assoluto di tutte e due le edizioni del mattin show della seconda rete Rai. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto, con una serie di ospiti d’eccezione: Amadeus, protagonista di un’esilarante esibizione al semaforo in coppia con lo showman; Ultimo, che ha cantato al piano il nuovo singolo ‘Altrove’ e un’originale versione di ‘Albachiara’ in diretta dallo stadio Olimpico, e Jovanotti, che ha salutato il pubblico sulle note di un remix di ‘Azzurro’. Il programma di Fiorello si è rivelato un evento sociale di grandissima rilevanza, sottolineato anche dalle oltre 21 milioni di visualizzazioni su RaiPlay.