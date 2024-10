Flashdance il musical, tra sogni di danza e hit da Oscar lo show cult arriva in Sicilia

LO SPETTACOLO

A quarant’anni dal grande successo del film cult, applaudito in tutto il mondo, viene proposta una trasposizione con le coreografie e la regia di Enzo Paolo Turchi

Preparatevi a scatenarvi con le indimenticabili hit degli anni Ottanta e a lasciarvi emozionare dalla storia di Alex, la giovane saldatrice che insegue il suo sogno di diventare una ballerina. Con la regia e le coreografie di Enzo Paolo Turchi e la partecipazione da protagonista di Alex Belli, che ha spopolato nella scorsa edizione di “Tale quale show”, insieme a Teresa Del Vecchio, “Flashdance il musical”. Una novità assoluta targata Luna di Miele Produzioni. Un titolo che è diventato un’icona mondiale per più generazioni. In tour da ottobre 2024, uno straordinario spettacolo destinato a battere ogni record, con le musiche originali del film. Arriva in Sicilia con due imperdibili appuntamenti organizzati e promossi da Eventi Olimpo: il 15 novembre 2024 sarà al “Teatro Golden” di Palermo e il 16 al “Teatro Vittorio Emanuele” di Messina.

A quarant’anni dal grande successo del film cult, applaudito in tutto il mondo, viene proposta una trasposizione con le coreografie e la regia di Enzo Paolo Turchi. Ed è “Flashdance il musical”! Con le musiche originali, su licenza di Theatrical Rights Worldwide, che vedono gli arrangiamenti curati da Tony Labriola, sul palco una band dal vivo diretta dal M° Andrea Palazzo. E ancora un corpo di ballo con ventisei performer della Compagnia d’Oriente ad accompagnare sulla scena Alex Belli e Teresa Del Vecchio. Con l’aiuto regia di Walter Lippa e la direzione artistica di Michele Borrelli.

Gradito ad una larghissima fascia di pubblico, “Flashdance il musical” porterà in scena la storia di Alex Owens, una ragazza che insegue il sogno della sua vita: entrare nella prestigiosa Accademia di danza di Pittsburgh, riscattandosi così da un passato difficile. Le sue giornate si dividono tra il lavoro come operaia saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, mostrandosi a tutti come una giovane donna indipendente e forte che combatte e lavora in un mondo di uomini. Alex scoprirà anche l’amore e imparerà che, per sognare in grande, bisogna credere in sé stessi e non avere paura delle sfide.

“What a feeling”, “Maniac”, “Gloria” e “I love rock‘n’roll” sono solo alcune delle hit intramontabili della colonna sonora, che guideranno lo spettatore in un susseguirsi di coreografie coinvolgenti, commozione e sentimenti. Emozione pura! “Flashdance il musical” vi aspetta in Sicilia per due date uniche.

Venerdì 15 novembre 2024 ore 21.00, presso il “Teatro Golden” di Palermo. Biglietti disponibili sul circuito online Vivaticket (al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/flashdance/238579) e nei punti vendita ad esso collegati.

Sabato 16 novembre 2024 ore 21.00, presso il “Teatro Vittorio Emanuele” di Messina. Biglietti disponibili sul circuito online Vivaticket (al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/flashdance/239671) e nei punti vendita ad esso collegati.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 335 457082 o inviare un’email a peppetruscia@gmail.com. Eventi Olimpo: https://www.facebook.com/eventiolimpo.it

Data Inizio: 15/11/2024

Data Fine: 16/11/2024

Ora: 21:00

Artista: Flahdance il musical