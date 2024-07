Flop ‘Horizon: An American Saga’, cancellato il secondo capitolo

agenzia

Previsto in agosto. Film in due parti diretto da Kevin Costner

NEW YORK, 10 LUG – La grande scommessa di Kevin Costner si rivela un fallimento. ‘Horizon: An American Saga’, il film da lui diretto e diviso in un due parti, non vedrà al momento un secondo capitolo al cinema dopo l’uscita del primo lo scorso 28 giugno, in Italia il 4 luglio. La decisione è stata presa dalla New Line Cinema dopo che gli incassi per il primo capitolo sono arrivati a malapena a 23 milioni di dollari nelle prime due settimane dall’uscita. Il secondo capitolo era previsto al cinema il 16 agosto. E’ stato invece cancellato. Horizon, che ha debuttato al festival di Cannes a maggio, è costato 100 milioni di dollari, lo stesso Costner ha investito capitali personali oltre ad aver iniziato le riprese del terzo capitolo della saga che lui ha concepito in quattro film.

