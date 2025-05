Fondazione Piemontese ricerca sul cancro charity partner Salone

agenzia

Sulla Pista del Lingotto promosso il 'pilates letterario'

TORINO, 19 MAG – La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, charity partner del Salone Internazionale del Libro di Torino, ha proposto l’iniziativa “Pilates letterario: in equilibrio per la Ricerca”, un appuntamento speciale “per rigenerare corpo e mente” nella cornice sospesa de La Pista 500 del Lingotto. I visitatori del Salone hanno potuto svolgere un’ora di pilates guidati dalla madrina della Fondazione, Cristina Chiabotto, e dalla scuola @futurapilates. È stata un’occasione per promuovere il valore del benessere. La lezione fa parte del progetto della Fondazione, “Candiolo Cares”, dedicato al sostegno psicologico e fisico dei pazienti dell’Istituto di Candiolo – Irccs e non solo. Al Salone Internazionale del Libro la Fondazione è stata presente con un proprio stand nel Piazzale 5 del Lingotto Fiere dove i visitatori hanno potuto conoscere l’impegno quotidiano della Fondazione contro il cancro e contribuire alla sua missione anche attraverso piccoli gesti, come partecipare al “Calcetto Letterario”, prendere uno dei “libri al buio”, offerti dagli editori del Salone, o, grazie a Lavazza, un caffè servito nella Lounge del Circolo dei lettori e nel Caffè Letterario. Iniziativa, quest’ultima, che fa parte del progetto “Un caffè per la Ricerca”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA