Fondazione Teatro Massimo, imprenditrice Cannariato nel Consiglio di indirizzo

Nomine

La designazione da parte del presidente della Regione siciliana Renato Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato l’imprenditrice palermitana Caterina Marcella Cannariato nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo. Cannariato, attuale amministratrice unica della A&C Broker Srl e consigliere di amministrazione della Sicily by Car Spa e della Dragotto Holding Spa, è da 11 anni la responsabile per la Sicilia della Fondazione “Marisa Bellisario”. In passato ha ricoperto, inoltre, il ruolo di componente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia ed è stata esperta del ministro per le Pari opportunità.

