Fonti Rai, ‘Amadeus valore aggiunto, trattativa in corso’

agenzia

"Non è certamente per l'azienda il 30 marzo la deadline"

ROMA, 26 MAR – “È chiaro che quando un contratto va in scadenza vengano intavolate trattative per il rinnovo. Non è certamente per Rai il 30 marzo la data di scadenza della trattativa. Amadeus è e resta un valore aggiunto per questa azienda”. È quanto si apprende da fonti Rai in merito al futuro del conduttore, che ha un contratto in scadenza ad agosto. Secondo rumors rilanciati da Dagospia il destino di Amadeus sarebbe da definire entro questa settimana. A corteggiare il conduttore sarebbe anche il gruppo Warner Bros Discovery, che punterebbe a portarlo sul Nove.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA