Francesco Cacciola, il dj acese che accende le notte d’estate

il personaggio

Le sue performances da Malta alle Eolie fino al Catanese

Un’estate da incorniciare quella che sta per volgere alla conclusione per il disc-jockey acese Francesco Cacciola, tra i più apprezzati sull’Isola per quanto riguarda la musica elettronica. Presenza fissa alla discoteca Qubbar di Catania, dj Cacciola ha affrontato la stagione più calda reduce da una primavera che lo ha visto protagonista nella “sua” Acireale, attraverso il festival “Barocco spring”, capace di richiamare migliaia di giovani nella città delle cento campane.