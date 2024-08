Francesco Gabbani, a Milazzo il concerto tra pop e cantautorato

il tour

Il 24 agosto al Castello

Espressione simpatica, mastica di musica fin da giovanissimo, grazie al negozio di strumenti musicali gestito dai genitori, frequentazione che lo trascinerà successivamente a trasformarsi in fonico.

“Amen” e “Occidentali’s Karma”, sono le tracce che cambiano le carte del gioco, due vittorie consecutive a Sanremo, la prima nella sezione giovani, la seconda nella categoria big, per “Francesco Gabbani” la svolta verso la popolarità, a metà strada tra pop e cantautorato, ha dedicato in tv tempo alle tematiche ecologiche con la trasmissione “Ci vuole un fiore”, da conduttore.

In attesa di nuove canzoni, in fase di lavorazione, non dimentica periodici appuntamenti live, sabato 24 agosto sarà al Castello di Milazzo(Me).