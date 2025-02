Francesco Renga e il suo “Angelo-Venti” approda in Sicilia

Il tour

Il concerto a Zafferana

Quest’anno Francesco Renga celebra un anniversario importante: la sua “Angelo” compie vent’anni e da giugno l’artista sarà live con “Angelo- Venti”, un tour che toccherà anche la Sicilia con la tappa in programma il 24 agosto a Zafferana Etnea, Renga si esibirà sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino per l’appuntamento all’interno della nuova programmazione estiva di Sotto il Vulcano Fest 2025, rassegna organizzata da Puntoeacapo nell’ambito del cartellone di eventi Etna in scena promosso dal Comune di Zafferana Etnea. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

