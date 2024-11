Francobollo italiano per i 150 anni Unione Postale Universale

agenzia

Sarà emesso il 21 novembre, costerà 4,95 euro

ROMA, 19 NOV – Il 21 novembre verrà emesso un nuovo francobollo italiano che contemporaneamente celebrerà le comunità italiane nel mondo ed i 150 anni dell’Unione Postale Universale (Upu): il francobollo avrà la tariffa del secondo scaglione di peso (50 grammi) per l’inoltro in posta ordinaria in Oceania (corrisponderà cioè a 4,95 euro). La vignetta del francobollo raffigura le silhouette di uomini, donne e bambini davanti a una mappa del mondo in cui i luoghi dove sono presenti le comunità italiane sono evidenziate con il tricolore. Completano il francobollo le legende “Comunità italiane nel mondo” e “Unione postale universale” . Nel bollettino illustrativo che accompagna l’emissione del francobollo si specifica che proprio la corrispondenza – agevolata dall’esistenza dell’Upu – ha potuto alleviare la distanza dall’Italia: le lettere e i pacchi, inviati sia dall’Italia verso l’estero che viceversa, sono stati veri e propri ‘ponti emotivi’, unendo famiglie e alimentando un senso di appartenenza.

