“Freddie – The Show Must Go On″ dalla Sicilia nel mondo per omaggiare il leggendario Mercury

Nell’ambito della kermesse “Etna in Scena”, a Zafferana Etnea,

La celebre “I Was Born To Love You” ha introdotto “Freddie – The Show Must Go On″, fantastico metaspettacolo, show nello show, arricchito da singolari performers, danzatori, effetti speciali, nuovi brani in scaletta, accattivanti scintillii e sorprese. Tutto questo, nell’ambito della kermesse “Etna in Scena”, a Zafferana Etnea, con Luca Villaggio (attraente voce della formazione), uomo di raro garbo, professionista appassionato e appassionante, sotto i riflettori insieme a Peppe Viola (chitarra), Fabio Abate (voce), Alessandro Caruso, Manuela Trecarichi e Roberta Calí (ballerini), Ugo Isaia e Ilenia Pernice (latin dancer), Carla Basile (soprano). Insieme hanno saputo conquistare il pubblico, letteralmente in visibilio, intervenuto da tutta la Sicilia (e non solo).

Un plauso anche per Roberto Puccia (video e audio maker), Fabio Tosto (assistente), Carmelo Massimino e Alessandra Patanè (staff), Luigi Scuderi (suono), Emanuele Amore e Valeria Contadino (manager e booking Manager) che con il loro lavoro scrupoloso hanno garantito ulteriore successo al “Freddie – The Show Must Go On”.

Un format brillante, una sorta di “docufilm live” che racconta cronologicamente la vita di Freddie Mercury non senza rievocare collaborazioni importanti che hanno segnato il percorso artistico dei Queen: quella con David Bowie, interpretato da ottimamente da Abate, quella con la soprano spagnola Montserrat Caballé, in un eccellente sodalizio tra rock e lirica, riproposto con l’abilissima Basile, quella con lo storico Brian May, interpretato dal raggiante Viola. Applauditissimo tutto lo spettacolo prodigo momenti musicali, alternati a momenti narranti, sul filo di emozioni policrome, note e parole imperiture, dettate da “evocazioni” e, solo per citarne alcuni, brani come “Love of my life”, “You take my breath away”, “A King of magic”, “Bohemian Rhapsody”, per chiudere con la celeberrima “We are the champions”.

“Impersonare Freddie Mercury è davvero un’impresa titanica. Sono facilitato dall’amore e dalla passione che mi lega a questo immenso frontman. Ho studiato moltissimo: i suoi modi di fare, le sue movenze, le sue vocalità. Quando salgo sul palco, chiudo gli occhi e immagino di essere lì accanto a lui, catapultato direttamente negli anni ’80. Le emozioni che provo cerco di trasmetterle al pubblico e, quando questo accade, raggiungo il mio obiettivo. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ossia quello di far conoscere Freddie e la musica dei Queen alle generazioni che non hanno avuto la fortuna di poterlo vivere – dichiara Luca Villaggio -. Ringrazio il pubblico di Zafferana perché è stato un pubblico speciale, indimenticabile, e che nonostante qualche impedimento tecnico (il classico il bello della diretta di cui tutti sappiamo) ci ha supportato, ha partecipando ancora di più (se possibile) al nostro show e ci ha incoraggiato a suon di acclamazioni calorosissime. È stato molto molto bello e indimenticabile per tutti noi”.