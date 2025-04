Front de Cadeaux ai Candelai di Palermo

spettacoli

Domani il concerto del duo italo belga

Un duo italo – belga, fautore di un suono indirizzato verso i nightclubbing, cadenzato ed ipnotico, Hugo Sanchez e dj Athome in arte Front de Cadeaux , hanno ribaltato il luogo comune intorno alla dance, non necessariamente adrenalinica, il loro groove fa pensare al dub scaturito dalle sonorità reggae, hanno destabilizzato la velocità del supporto fonografico in vinile, modificandone l’andamento da 45 a 33 giri.

Un appuntamento a Palermo presso I Candelai – venerdì 11 aprile.

