Futuro anteriore al Piccolo Teatro della Città

Catania

Sabato 9 e domenica 10 novembre in scena lo spettacolo scritto da Margherita Mauro, diretto da Giulio Costa e prodotto da Ferrara Off

Uno spettacolo sul futuro. Un futuro senza spade laser, alieni e tute spaziali, ma con girelli, apparecchi acustici e reumatismi. Sabato 9 (ore 21) e domenica 10 novembre (ore 18), lo spettacolo Futuro anteriore scritto da Margherita Mauro, diretto da Giulio Costa e prodotto da Ferrara Off (con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”) segna l’appuntamento inaugurale del cartellone di nuovoteatro che fino a maggio 2025 si snoderà al Piccolo Teatro della Città con pièce di drammaturgia contemporanea e proposte innovative tra le interessanti del panorama teatrale nazionale. Partendo dall’idea che una vecchiaia diversa è possibile, lo spettacolo – che vede in scena Matilde Buzzoni, Antonio Anzilotti De Nitto, Gloria Giacopini, Matilde Vigna (Premio UBU 2019), – si propone di immaginare prospettive di terza età alternative, con anziani fuori dalle case di riposo, non più ai margini della società, né ai confini con la realtà.