Gabriele Calà, il siciliano che ha incantato il mondo a Mister International

il personaggio

Quando la bellezza è al maschile

Un giovane di 25 anni, Gabriele Calà, ha portato alto il nome della Sicilia e dell’Italia a Mister International, conquistando un prestigioso sesto posto. Originario di Maniace, un piccolo Comune in provincia di Catania, Gabriele ha dimostrato di avere le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. Il suo percorso è iniziato a Mister Italia, a Pescara, dove si è fatto notare dai giurati. Da lì, la grande opportunità di rappresentare il nostro Paese a livello internazionale. Per dieci giorni, il catanese è stato immerso nell’affascinante mondo delle passerelle, degli shooting fotografici e delle sfilate, vivendo un’esperienza indimenticabile nelle Filippine. «È stato un sogno che si è avverato – racconta Gabriele – condividere questa avventura con ragazzi provenienti da ogni angolo del mondo è stata un’esperienza unica. Ho avuto la possibilità di conoscere culture diverse e di stringere nuove amicizie». Nonostante un passato da lavoratore in un’industria siciliana, Gabriele ha sempre coltivato la passione per la moda. Questo successo lo avvicina sempre di più al suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. «Sono molto soddisfatto del percorso fatto finora – continua Gabriele – questo sesto posto è un punto di partenza importante. Continuerò a lavorare sodo per raggiungere i miei obiettivi. Ringrazio Simona, Antonio e Claudio per avermi dato questa grande opportunità>>. La comunità di Maniace è orgogliosa del suo concittadino e lo sostiene in questo nuovo capitolo della sua vita. Gabriele Calà è un esempio per tutti i giovani che coltivano grandi sogni.