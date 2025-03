Gabriele Cirilli in “Cirilli & Family” fa tappa a Catania

Comici

Lo spettacolo è previsto l'8 maggio al teatro Metropolitan

Si chiama “Cirilli & Family” il nuovo spettacolo del comico Gabriele Cirilli, che farà tappa a maggio anche a Catania. Lo show che nasce da un’idea dello stesso Cirilli con la supervisione artistica di Carlo Conti, in collaborazione con la “Ma.Ga.Mat. Srl” e con la produzione e la distribuzione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

L’appuntamento è per giovedì 8 maggio alle ore 21:00 al Teatro Metropolitan di Catania.

L’attore è nuovamente a teatro per mettere a nudo i tic e le strane (ma simpatiche) abitudini delle famiglie italiane. Nello show si raccontano le cose divertenti che accadono all’interno di tutte le famiglie. “Partirò proprio dai vizi e dai divertimenti della mia famiglia, ci saranno pure temi sociali”, spiega lo stesso Cirilli. Sul palco anche gli attori de ‘La Factory’, la scuola di teatro ideata dall’artista abruzzese in quel dell’Aquila. Dopo più di 20 anni di collaborazione sul piccolo schermo e di chiacchierate e risate tra camerini e studi tv – Gabriele Cirilli è riuscito a coinvolgere Carlo Conti nel suo nuovo spettacolo e già dal titolo si può evincere il clima ‘familiare’ che si potrà ammirare all’interno di uno show che vedrà protagonista un artista, Cirilli, nato professionalmente proprio sul palcoscenico sotto la guida di un Maestro del Teatro quale è stato Gigi Proietti. Carlo Conti ha dato grande disponibilità, ha dato idee e suggerimenti importanti per la messa in scena. Lo show rappresenta la normale storia artistica di un mattatore della risata che ha conquistato il grande pubblico ed è arrivato alla maturità artistica. “Se il mondo intero operasse come una ‘grande famiglia allora sì che potremmo lasciare un futuro migliore ai nostri nipoti” – spiega Cirilli. “Riusciremmo a fare il miracolo se tutti si rendessero responsabili non solo della propria felicità, ma anche di quella degli altri”. Su Conti, che cura anche la supervisione artistica: “Ho voluto coinvolgere Carlo in questo progetto perché è una persona che dal punto di vista della scrittura e dell’organizzazione non è secondo a nessuno. Ha una visione a 360 gradi su tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo, basta vedere la sua straordinaria carriera televisiva e le varie intuizioni che ha avuto nel corso degli anni. Sono onorato del fatto che abbia deciso di lavorare con me a ‘Cirilli e Family’ e di questo (ma anche di tanto altro) gli sarò per sempre grato”.

Lo spettacolo è stato scritto con Maria De Luca, Mattia Cirilli, Daniele Ceva, Giorgio Genzerli e Mario Scaletta.

Già disponibili i biglietti: in prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Chi è Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli ha avuto la fortuna di imparare il mestiere dai più grandi artisti del mondo del teatro e del cinema Italiano, con determinazione e umiltà. Inizia la sua formazione al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti. Da qui mille collaborazioni in teatro, in cinema e nella fiction che richiedono le sue doti di attore (non solo comico), con grandi artisti, nomi prestigiosi, pietre miliari: Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi, ma anche tante giovani promesse. Scrive insieme ad autori storici come Vincenzo Cerami e ha la fortuna di lavorare con premi Oscar come Nicola Piovani. Le regie dei suoi spettacoli viaggiano tra nomi come Ugo Gregoretti, Antonio Calenda e Pietro Garinei, che gli apre le porte del Sistina di Roma, tempio della commedia musicale. Gabriele è nato in teatro ed è un artista innamorato del suo mestiere e soprattutto del contatto col pubblico, che solo il teatro sa regalare. Gabriele è un artista innamorato del suo mestiere e soprattutto del contatto col pubblico che solo il teatro sa regalare. Quelle emozioni vere che si danno e si ricevono all’istante, senza la frapposizione della quarta parete e soprattutto senza una telecamera che per forza di cose rende tutto un po’ finto. Uno spettacolo si costruisce nel tempo, si allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c’è mai una fine nella ricerca della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d’attore che Gabriele non disattende mai. Attraverso questo spettacolo Gabriele fa vivere tante situazioni e tanti personaggi perché la sua forza è una capacità di comunicazione che pochissimi hanno. E la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga. Gabriele porta in scena insieme a sé un po’ di persone, quelle che fanno parte della sua vita. Il pubblico non le vede all’inizio ma durante lo spettacolo prendono corpo all’interno di monologhi e racconti. Storica oramai la sua ‘simbiosi’ con Carlo Conti iniziata che va avanti da più di due decenni, avendo partecipato in veste di ospite a tante trasmissioni di successo condotte dal presentatore fiorentino come ‘Miss Italia’, ‘I Raccomandati’, ‘I Migliori Anni’, ‘Lo Zecchino d’Oro’, due edizioni del Festival di Sanremo (in una come monologhista, nella seconda insieme a due grandi amici come Flavio Insinna ed Enrico Brignano) e ovviamente ‘Tale e Quale Show’.