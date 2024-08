Gabry Ponte fa il pieno di fan a Villa Bellini

il concerto di catania

IL tour che celebra i 25 anni di carriera

Fa tappa alla Villa Bellini di Catania il tour di Gabry Ponte che celebra i 25 anni della sua carriera da solista. Una carriera iniziata con gli Eiffel 65, insieme a Maurizio Lobina e il siciliano Jeffrey Jey. Un inizio col botto che ha portato la band, con il brano “Blue”, in vetta alla classifica in 24 paesi, e oltre 10 milioni di dischi venduti.

Alla fine degli anni 90 Gabry Ponte inizia la sua carriera da solista anche se nel 2003 partecipa a Sanremo con gli Eiffel 65. Dopo dei brani di successo Gabry Ponte inizia un percorso nella musica dance che in breve lo porta a grandi livelli. Inizia anche delle collaborazioni com artisti famosi che negli anni successivi si intensificheranno, coinvolgendo artisti del calibro di Zucchero, Ramazzotti, J Ax, Jovanotti, Elisa, Marracash, Shaggy, Bennato e tanti altri. Per una notte, l’arena della Villa Bellini è stata trasformata in una mega discoteca, in un mix di musica, luci spettacolari ed effetti speciali, che hanno riportato i tanti presenti alle serate degli anni 90 ‘.