Mick Jagger torna in Sicilia: «Sono qui per scrivere nuove canzoni»

"Relax in Italia dopo del tempo a scrivere canzoni”. Con un post Mick Jagger la celeberrima rockster front man dei Rolling Stones ha annunciato il suo ritorno in Sicilia pubblicando su Facebook alcune foto che lo ritraggono a Siracusa. Il cantante statunitense ha condiviso alcune foto dove appare all’Orecchio di Dionisio o al Teatro Greco all’interno del Parco Archeologico Neapolis.

Mick Jagger, qualche tempo fa ha comprato casa a Portopalo di Capo Passero e non è la sua prima visita in Sicilia. Qui sta scrivendo le canzoni in vista del nuovo album, il primo senza il batterista Charlie Watts, morto nel 2021.

