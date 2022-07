Paolo Nutini "illumina" il Teatro Antico di Taormina

Torna la musica Internazionale a Taormina, grazie all’atteso concerto di Paolo Nutini, cantautore scozzese, di origini Toscane, che ieri sera con il suo tour, ha fatto tappa al Teatro Antico. Un evento molto atteso, tanto che i biglietti erano ormai esauriti da tempo. Una serata di grande musica, tra rock e ballate romantiche, genere che ispira la musica dell’artista.

In scaletta i suoi brani più famosi, suonati sia con la band, sia in performance acustiche, tra cui quella finale, che hanno deliziato il pubblico in gran parte composto da stranieri, tra cui molti Inglesi, Tedeschi e un gruppetto di Svedesi che hanno sventolato un’enorme bandiera del loro paese. “Lose It”. “Scream” “Candy”, fino a “Iron Sky” hanno fatto cantare e ballare il pubblico con ovazione finale per l’artista applaudito a lungo. Una serata di grande musica, con uno dei cantautori più apprezzati del momento, voluta dalla Fondazione Taormina Arte, con la collaborazione di Puntoeacapo.

