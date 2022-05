Wave Summer Music 2022: tra Palermo, Catania e Taormina un'estate di concerti

Sono quarantamila i biglietti venduti per il Wave Summer Music 2022, articolato tra Catania, Palermo, Taormina, le tre città siciliane che ospiteranno i concerti del "Volo" il trio di pop lirico 11/12 giugno al Teatro Antico di Taormina; i "Pinguini Tattici Nucleari" il 16 luglio Villa Bellini Catania; "Gazzelle" il 24 luglio al Teatro Antico di Taormina; il 28 luglio c'è l'unica data italiana dei "Black Eyed Peas" gruppo hip hop alternativo, a Villa Bellini Catania con i biglietti in vendita su ben 16 regioni italiane, richieste di tagliandi da Germania, Stati Uniti, Svizzera); "Brunori SaS" tra canzone d'autore e teatro canzone, 4 agosto Teatro Antico di Taormina; il tour per il ventennale di "Notte Dame de Paris" Palermo Teatro di Verdura dal 18 al 21 di agosto, una giornata di pausa per il musical che riprende il 23 fino al 28 agosto sempre nel capoluogo siciliano; i due ragazzi del Folkstudio a raccontare 50 anni di carriera, "Venditti & De Gregori" 25 agosto al Velodromo Palermo; l'ex leader dei "TheGiornalisti", Tommaso Paradiso il 26 agosto al Teatro Antico di Taormina; la canzone senza confini di Mannarino, il 3 settembre a Catania a Villa Bellini e il 4 settembre a Palermo al Teatro di Verdura.

L'intera programmazione propone due live indirizzati alle nuove generazioni: "Mecna + CoCo" il 17 luglio Catania Villa Bellini e "Luchè" il 20 luglio Catania Villa Bellini.

