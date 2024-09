Gedi e Reply danno più voce ai giornali

agenzia

I lettori di Stampa e Repubblica diventano anche ascoltatori

ROMA, 17 SET – GEDI, la principale media company italiana, offre nuove funzionalità ai suoi lettori e trasforma il processo di creazione di contenuti audio delle proprie testate: da oggi i siti e le app del Gruppo integrano infatti Voice Studio, la soluzione alimentata dall’intelligenza artificiale sviluppata da Discovery Reply, società del Gruppo Reply specializzata nello sviluppo di soluzioni di Digital Experience Management. Voice Studio utilizza uno dei migliori motori di clonazione vocale basato su AI per trasformare articoli testuali in contenuti audio-podcast di qualità, garantendo il realismo e la naturalezza necessari per un’esperienza di ascolto chiara e autentica. La soluzione è già operativa per le testate “la Repubblica” e “La Stampa”, con una produzione di oltre 300 contenuti audio al giorno. Discovery Reply ha sviluppato funzionalità personalizzate per il contesto editoriale di GEDI, come la pronuncia adattata correttamente per le parole straniere, l’espansione contestuale degli acronimi e la modulazione dell’intonazione, del ritmo e dell’enfasi in base al tipo di articolo (ad esempio cronaca, sport, cultura). Sono inoltre disponibili strumenti per il controllo qualità degli audio generati, permettendo correzioni attraverso l’intervento editoriale, che si applicano automaticamente alle generazioni successive, oltre a consentire di integrare musica di sottofondo all’interno dell’audio finale. Fabiano Begal, CEO di GEDI Digital, ha dichiarato: “Voice Studio ci permette di rispondere in modo efficace alla crescente domanda di contenuti audio di alta qualità da parte del grande pubblico, che abbiamo già riscontrato con il successo di OnePodcast. Grazie a questa collaborazione con Discovery Reply, possiamo ora arricchire la nostra offerta editoriale, fornendo un ulteriore strumento utile e innovativo per i nostri lettori.” Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha commentato: “Collaborare con GEDI ha mostrato come l’uso dell’intelligenza artificiale possa contribuire a migliorare significativamente il panorama editoriale e la sua accessibilità. Con Voice Studio, abbiamo reso la produzione di podcast più efficiente e qualitativamente superiore, creando contenuti audio naturali e coinvolgenti che arricchiscono l’esperienza d’ascolto.”

