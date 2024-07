Gemelli Diversi, «fotoricordi» in musica lunghi oltre 25 anni

LETOJANNI

Lo spettacolo di ieri sera, in piazza Cagli

Due Gemelli Diversi, un successo senza tempo. A distanza di oltre 25 anni continuano a tenere il palco e coinvolgere il pubblico. I Gemelli Diversi, oggi, sono solo in due, Strano e Thema, “orfani” di Grido, fratello del più noto J-Ax, e di THG, ora conosciuto come Takagi, che unito a Ketra ha iniziato a produrre hit per Rocco Hunt, Giusy Ferreri, Baby K e tanti altri. In questa calda estate 2024, i Gemelli Diversi stanno ancora vivendo dell’eco di Sanremo 2024, tornati sul palco dell’Ariston nella serata cover in qualità di ospiti del cantautore e rapper Mr. Rain, in gara per il secondo anno di seguito, dopo il successo di Superoi con il brano Due altalene. I Gemelli Diversi, ieri sera, in piazza Cagli a Letojanni hanno riportato il pubblico indietro sino agli anni 90 attraverso un «Fotoricordo» di brani quali “Per farti sorridere”, “Mary”, “Un attimo ancora”. Sul palco di Letojanni, direttamente dallo “Zoo” di Radio 105, anche Pippo Palmieri e Paolo Noise.