agenzia

fatti risalenti ad un set del 2021

PARIGI, 13 MAG – Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L’attore francese di 76 anni viene dunque ritenuto colpevole per fatti risalenti ad un set del 2021, per almeno una delle due donne che lo hanno accusato di abusi.

