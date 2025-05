Gérard Depardieu condannato per aggresione sessuale a 18 mesi (con la condizionale)

il processo

L'attore accusato di molestie sul set da due donne

Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale peraggressioni sessuali. L’attore francese di 76 anni viene dunque ritenuto colpevole per fatti risalenti ad un set del 2021, per almeno una delle due donne che lo hanno accusato di abusi.

Depardieu è stato condannato in sua assenza al tribunale di Parigi, in particolare, per aggressioni sessuali su due donne durante il set di un film nel 2021. Alla fine, l’attore francese rappresentato in tribunale dal suo avvocato è stato ritenuto colpevole di aver aggredito sessualmente Amélie, 54 anni, e Sarah (Nome di fantasia), 34 anni, rispettivamente decoratrice e assistente regista nella realizzazione del film “Les volets verts” di Jean Becker. Il tribunale ha inoltre condannato Depardieu ad una pena di due anni di ineleggibilità e lo ha iscritto nel registro degli autori di reati sessuali, conformemente alle richieste della procura.