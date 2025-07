Gerardina Trovato, “Credo nei miracoli”: il nuovo singolo disponibile dall’8 luglio

Musica

E' stato svelato al pubblico in una data simbolica: il 27 maggio, giorno del 58° compleanno dell’artista

A oltre trent’anni dal debutto al Festival di Sanremo – era il 1993 quando conquistò il secondo posto tra le Nuove Proposte con *Ma non ho più la mia città* – Gerardina Trovato torna alla ribalta con un nuovo singolo: *Credo nei miracoli*, pubblicato da Mhodì Music Company. Il brano segna un ritorno alla musica d’autore, intensa e personale, che da sempre caratterizza l’anima artistica della cantautrice siciliana.

Presentato in anteprima su Rai 1 nel programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, “Credo nei miracoli” è stato svelato al pubblico in una data simbolica: il 27 maggio, giorno del 58° compleanno dell’artista. La canzone ha subito colpito per la sua forza emotiva, affermandosi come una sorta di manifesto personale. “Parla di ognuno di noi, di quanto sia difficile restare fedeli a se stessi”, ha spiegato Trovato durante l’intervista, sottolineando come il brano sia nato da un profondo percorso di crescita e consapevolezza interiore.

“Credo nei miracoli” si muove tra atmosfere sospese, tra speranza e introspezione, sostenute da una scrittura sincera e toccante. I versi – “Crederei / che esistono i miracoli / e che c’è qualcuno lì / dietro a quelle nuvole…” – evocano il bisogno di superare le proprie paure e ritrovare la libertà interiore. Un passaggio chiave nel cammino umano e artistico di Gerardina.

La sua carriera, iniziata negli anni ’90 con milioni di copie vendute e riconoscimenti come il disco di platino, è stata segnata anche da momenti difficili, spesso vissuti sotto i riflettori con una visibilità talvolta ingombrante. Fragilità, scelte dolorose e battaglie personali che l’artista non ha mai nascosto. Come canta nel suo nuovo brano, “a volte non bisogna aver paura di piangere”: è proprio da quelle lacrime che può nascere una nuova forza.