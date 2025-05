Germano Seggio e la sua chitarra magica in concerto a Palermo

spettacoli

Domenica 18 maggio (ore 18) all'Auditorium Rai

Germano Seggio è un chitarrista palermitano ammaliato dai suoni generati da uno strumento carismatico ed eclettico.

“PaGe”, il suo quarto album, editato durante la primavera del 2024, avvalora quanto si era scritto sul precedente “Alta Quota”, album ispirato dalla continua frequentazione dolomitica, scrittura per immagini nei vari frangenti,spazio per rileggere “Wicked Game”, standard di Chris Isaak, contenuta in quest'”ultimo capitolo discografico.

Un concerto che festeggia l’anno di vita dell’album, correlato da una circostanza singolare, domenica 18 maggio alle ore 18.00 presso l’Auditorium Rai, sede di Palermo con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, Germano Seggio eseguirà il suo repertorio insieme al suo quartetto, mettendo in risalto per mera coincidenza un brano dal titolo “18 &18”.