GialappaShow edizione straordinaria: Mariolina Cannuli, Emanuela Folliero e Gabriella Golia affiancano il Mago Forest

Televisione

Stasera su Tv8 con clip inedite e il "meglio" e il "peggio" di questa edizione

Clip inedite mai andate in onda, ma anche “il meglio” e il “peggio” delle sette puntate di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in un unico appuntamento di visione. Sono particolarmente gustosi gli ingredienti dell’Edizione Straordinaria di questa quinta stagione, in prima visione, su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 26 maggio, alle ore 21.30.

Al fianco del Mago Forest per questa speciale occasione ci sono tre annunciatrici d’eccezione, che hanno fatto la storia della televisione italiana: Mariolina Cannuli, Emanuela Folliero e Gabriella Golia.

L’Edizione Straordinaria permette di rivivere i momenti iconici che di questa quinta stagione, che ha incontrato il favore di critica e ascolti, in cui è stato riconfermato quasi in toto il cast comico: Marcello Cesena e Simona Garbarino, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Ubaldo Pantani, Max Giusti, Giovanni Vernia, Alessandro Betti, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Gigi e Ross, Toni Bonji e Alfredo Colina. Assieme a loro, le new entry Giulia Vecchio e Carlo Amleto.

Direttore artistico il Maestro Vittoria Cosma, con gli arrangiamenti curati da Ciro Caravano dei Neri per Caso.