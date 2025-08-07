Giancarlo Giannini ripercorre le orme di Mimì nel film di Alfredo Lo Piero

Cinema

È lui il protagonista di "Un viaggio per incontrare Mimì" che rende omaggio a Lina Wertmüller e al suo Mimì metallurgico ferito nell’onore, capolavoro che segnò un’epoca e la carriera dello stesso attore

Sarà svelata, domani 8 agosto in occasione del premio nazionale La Garitta d’Argento, la data ufficiale d’uscita del film “Un viaggio per incontrare Mimì”. La pellicola riporta Giancarlo Giannini sul set di Mimì metallurgico ferito nell’onore, di cui fu protagonista nel lontano 1972 sotto la regia di Lina Wertmüller.

Quello della Cine Ct Studios è proprio un omaggio alla prima cineasta donna che è stata candidata al premio Oscar, opera scritta e diretta dal siciliano Alfredo Lo Piero, viaggio attraverso la Sicilia tra ricordi, cinema e memoria sociale per effettuare un autentico ritorno al passato.

Un’auto d’epoca, tra Palermo, Corleone, Poggioreale, Agrigento, Catania e luoghi simbolici per l’iconica figura del cinema italiano Giancarlo Giannini. È lui il protagonista di Un viaggio per incontrare Mimì, che rende omaggio a Lina Wertmüller e al suo Mimì metallurgico ferito nell’onore, capolavoro che segnò un’epoca e la carriera di Giannini stesso. A distanza di oltre mezzo secolo, l’attore compie un viaggio fisico ed emotivo sulle tracce di Domenico Mardocheo, “Mimì”, le stesse tappe che permisero allora di impregnare di sicilianità il suo celebre personaggio, attraversando l’isola in lungo e in largo. Un itinerario simbolico e reale, passando per posti che evocano le tensioni sociali, le migrazioni interne e i grandi snodi della memoria collettiva italiana. Con la sua presenza intensa e discreta, Giannini ci accompagna dunque in un racconto sospeso tra passato e presente fatto di silenzi, ricordi, strade e sguardi.

Con Tuccio Musumeci, Enrico Terrana, Claudio Musumeci e Alessandro Caruso ad affiancare il protagonista, Un viaggio per incontrare Mimì non intende essere soltanto un omaggio al cinema italiano d’autore, ma anche una riflessione su ciò che resta di un’epoca e del suo immaginario, riletta oggi attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta.

La fotografia è a firma di Giuseppe Di Blasi, mentre il montaggio è di Antonio Todaro e il trucco di Pietro Tenoglio, con musiche di Salvo Legname, scenografie di Mirko Miceli e costumi di Sebastiana Chiarenza.