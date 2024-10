Gianmarco Carroccia rilegge Mogol

Il tour

"Emozione - La mia vita in canzone" con due concerti in Sicilia

Una biblioteca gremita di capitoli e pagine pregiate, incorniciate nella galleria della musica italiana. Crogiolarsi sulle vicende di Battisti e Mogol, sarebbe opera ardua per evitare la retorica del già detto e scritto, l’opera realizzata dal duo prosegue nel trovare entusiasmo e affetto dalla gente, dai vari tributi, le tante voci da piano bar.

Gianmarco Carroccia, ne rappresenta il perfetto simbolo nell’interpretazione vocale e nell’aspetto, guidato dal più prolifico autore di testi musicali, si muove sornione tra le righe di un repertorio sconfinato, un ricamo che li vedrà ritornare insieme sul palco per due concerti in Sicilia, “Emozione – La mia vita in canzone” arriva a Catania – Teatro Metropolitan, mercoledì 27 novembre, Palermo – Teatro Golden, giovedì 28 novembre.

