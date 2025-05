Gianna Nannini, ‘al Circo Massimo ospite Francesco De Gregori’

agenzia

"Quando scrivevo Fotoromanza ho perso me stessa"

ROMA, 07 MAG – “Per il mio primo Circo Massimo, il 26 giugno, avrò sul palco ospite il mio amico Francesco De Gregori, insieme canteremo in italiano Baby Blue di Bob Dylan. Abbiamo scoperto che le nostre voci insieme spaccano. Il principe e la regina del Rock”. È l’annuncio di Gianna Nannini che questa estate, oltre all’arena romana, ha in programma altri due speciali Rock Show del Sei Libera tour, il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona, oltre alle date europee e a quelle italiane nei festival. In scaletta ci sarà anche il nuovo singolo Panorama, in uscita il 9 maggio, scritto Rage, Pacifico e Francesco “Katoo” Catitti accompagnata dalla produzione di Canova. “Il Circo Massimo con la sua storia, i suoi ruderi ha un suo valore sonoro oltre che storico e fa risuonare bene la mia musica, è un’ottima cosa per la voce”, ha aggiunto la rocker toscana che per questo speciale tour ha previsto un “triangolo blues”, “uno spazio nuovo, un momento dedicato al passato presente e futuro del mio blues”. Da sempre considerata la ribelle della musica italiana, rivendica la sua necessità di “non adeguarsi: alla famiglia, al business musicale”. Eppure svela che una volta pensò di abbandonare tutto: “quando scrivevo Fotoromanza: avevo perso la mia identità. Le parole mi venivano contro. Ritrovarmi è stato un lungo percorso. Ho anche provato a iscrivermi a Medicina all’Università”.

