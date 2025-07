Gianna Nannini cade sul palco e si rompe il radio, ma il tour prosegue

la disavventura

L'incidente nel corso di un concerto in Germania

Piccolo incidente sul palco per Gianna Nannini. Durante il live in Germania al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, il 21 luglio, la rocker senese ha urtato il braccio, procurandosi una frattura al radio. Ma non c’è gesso che tenga: la rocker non si ferma: il Sei nell’anima – Festival European Leg continua. Nannini indosserà un tutore e dovrà contenere movimenti e acrobazie.

Dopo le tappe di Regensburg, Vaduz, Lauchheim, Freiburg, Füssen, St. Wendel, Ebern e Weimar, il tour riparte verso l’Italia e la Svizzera: Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez. Gran finale a settembre con due date evento il 17 alla Reggia di Caserta e il 21 all’Arena di Verona.

