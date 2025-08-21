Musica
Gianna Nannini icona del rock pronta a infiammare Catania e Palermo
Le due tappe siciliane del suo tour "sei nell'anima" alla Villa Bellini e al Velodromo
Un’icona del rock, proprio così. Tra i vari appellativi usati per indicare Gianna Nannini, questo sembra calzargli maggiormente a pennello, considerato il successo che ha riscosso e continua a riscuotere nell’ambito del più diffuso tra gli stili musicali della musica pop. E nelle due tappe siciliane del suo tour “Sei nell’anima – Festival european leg 2025”, in programma il 23 agosto alla Villa Bellini di Catania e l’indomani al velodromo “Borsellino” di Palermo, la Gianna nazionale si prepara a fare registrare il “tutto esaurito”, considerato che sull’Isola può godere su di un seguito notevole, in linea con le altre parti d’Italia. Primo appuntamento, quindi, sabato 23 nel capoluogo etneo per uno degli eventi di spicco della rassegna “Sotto il Vulcano Fest”, organizzata da Puntoecapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita ed in collaborazione con il Comune di Catania, nell’ambito del “Catania Summer Fest”. Il 24 agosto sarà la volta di Palermo, velodromo “Paolo Borsellino”, con il live in programma per il “Dream pop festival”, kermesse organizzata anche questa da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune. Organizzato e prodotto da Friends & Partners, il tour vedrà la Nannini affiancata dal band leader Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l’ingresso – al posto di Simon Phillips – del celebre batterista Thomas Lang e del chitarrista blues Patrick Murdoch.
In scaletta i brani scritti durante gli anni in America fino a quelli dell’ultimo album “Sei nell’anima”, assieme ad alcune anticipazioni inedite. La rocker senese proporrà anche “Panorama”, nuovo singolo disponibile da maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. E, nell’annunciare il tour in corso, si è espressa così: “Il Sei nell’anima – Festival european leg” è un evento importante per me, l’occasione perfetta per tornare a divertirmi sul palco per tutta l’estate e presentare un nuovo aspetto della scaletta che, oltre al nuovo singolo Panorama, vedrà quello che ho scelto di chiamare il “triangolo del blues”, una cosa speciale che porterò da luglio fino agli speciali rock show di settembre alla Reggia di Caserta e all’Arena di Verona. Sono felice di riabbracciare il mio pubblico, lo stesso che, nonostante mi segua da sempre, sa regalarmi ogni sera frequenze diverse, stati d’animo diversi. Sul palco entro in un viaggio che parte dall’inizio e arriva alla fine, senza interruzioni. Non mi accorgo dell’onda che si crea: il pubblico dà, tu dai, e si crea un continuo scambio su cui surfare attraverso la voce. Entro nella canzone. È pura trance, uno stato di coscienza in cui la musica ti solleva. Ogni giorno è diverso e io vibro col pubblico. Questo è quello che sento. Infine, per quanto riguarda gli speciali rock show al Circo Massimo di Roma, alla Reggia di Caserta e all’Arena di Verona, trovo incredibile e affascinante suonare in contenitori antichi come il teatro greco o il teatro romano. Sono posti che rendono eterna la musica che fai in quel momento. Il suono si espande, non ha ritorni fastidiosi, le rocce stesse sono rock, come la mia voce. Entrare in questi spazi è un’esperienza, uno spirito. È il principio per cui suonare lì ha senso: la musica trova la sua casa”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA