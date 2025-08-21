Gianna Nannini icona del rock pronta a infiammare Catania e Palermo

Musica

Le due tappe siciliane del suo tour "sei nell'anima" alla Villa Bellini e al Velodromo

Un’icona del rock, proprio così. Tra i vari appellativi usati per indicare Gianna Nannini, questo sembra calzargli maggiormente a pennello, considerato il successo che ha riscosso e continua a riscuotere nell’ambito del più diffuso tra gli stili musicali della musica pop. E nelle due tappe siciliane del suo tour “Sei nell’anima – Festival european leg 2025”, in programma il 23 agosto alla Villa Bellini di Catania e l’indomani al velodromo “Borsellino” di Palermo, la Gianna nazionale si prepara a fare registrare il “tutto esaurito”, considerato che sull’Isola può godere su di un seguito notevole, in linea con le altre parti d’Italia. Primo appuntamento, quindi, sabato 23 nel capoluogo etneo per uno degli eventi di spicco della rassegna “Sotto il Vulcano Fest”, organizzata da Puntoecapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita ed in collaborazione con il Comune di Catania, nell’ambito del “Catania Summer Fest”. Il 24 agosto sarà la volta di Palermo, velodromo “Paolo Borsellino”, con il live in programma per il “Dream pop festival”, kermesse organizzata anche questa da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune. Organizzato e prodotto da Friends & Partners, il tour vedrà la Nannini affiancata dal band leader Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l’ingresso – al posto di Simon Phillips – del celebre batterista Thomas Lang e del chitarrista blues Patrick Murdoch.