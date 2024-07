Giardini Naxos (Me), al via la 29esima edizione del Festival del Film per Ragazzi

Spettacoli

Dal 22 al 28 luglio l’Oratorio Don Bosco ospiterà una intensa settimana di proiezioni ed eventi speciali

L’evento è promosso dalla Parrocchia San Pancrazio Vescovo guidata da Padre Gianluca Monte e ha la direzione artistica di Ignazio Vasta. Domenica 28 luglio serata finale con le premiazioni.

Al via la 29esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos, in programma dal 22 al 28 luglio.

L’evento, come di consueto è ospitato nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco. Gli appuntamenti del Festival saranno presentati da Padre Gianluca Monte, parroco della Parrocchia San Pancrazio Vescovo di Giardini Naxos, promotrice dell’evento e dal direttore artistico Ignazio Vasta.

La serata inaugurale di lunedì 22 luglio, prevede dalle 20.00 il tesseramento di tutti i partecipanti al Festival e, successivamente, verranno presentati i trailers di tutti i film in concorso. Con un cortometraggio verrà anche celebrato Paperino, il personaggio della Disney che, proprio quest’anno, compie 90 anni.

A seguire, la proiezione del film di animazione “Prendi il volo” di Benjamin Renner, (Usa 2023).

Martedì 23 luglio alle 20.30 è in programma la pellicola “La Sirenetta” di Rob Marshall (Usa 2023), mentre mercoledì 24 luglio è in programma l’evento speciale Bambine e bambini oltre il Mediterraneo a cura del CINIT Cineforum Italiano, che prevede la proiezione di tre Cortometraggi di autori africani premiati al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. Presenterà l’evento Massimo Caminiti, Presidente nazionale del Cinit.

Nella quarta serata di giovedì 25 luglio, alle 20.30 spazio ai Book Trailers realizzati dagli studenti del Liceo C. Caminiti e, successivamente, la proiezione del film “Vita da gatto “di Guillaume Maidatchevsky (Francia/Svizzera 2024).

Venerdì 26 luglio alle 20.30 è in programma la presentazione delle attività della Polisportiva P.O.R.To Don Bosco e, a seguire, il cartone “Elemental” di Peter Sohn (Usa 2023).

La penultima serata del Festival di sabato 27 luglio prevede la proiezione alle 21.30 di “Emma e il giaguaro nero” di Gilles De Maistre (Francia 2024).

L’intensa settimana di Festiva si concluderà domenica 28 luglio con le premiazioni al Miglior film in concorso assegnato dalla giuria dei ragazzi e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari, al film che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza. Saranno anche assegnati i Premi Naxos Cavalluccio Marino ad alcune personalità che si sono distinte nella cultura e nel sociale.

Le statuine sono realizzate dallo scultore Turi Azzolina.

Padre Gianluca Monte presenta così l’evento: “Il Festival del Film per Ragazzi raggiunge la 29a Edizione. Pur non rispettando la regola convenzionale per cui i festeggiamenti si fanno al traguardo dei decenni, mi sembra utile sottolineare la valenza di questo anno particolare che, da una parte, testimonia la solidità e la benevolenza con cui l’iniziativa viene accolta, e dall’altra ci impegna a un ulteriore slancio di entusiasmo per offrire ancora a lungo un’esperienza condivisa di gioia. Questo festival è un magnifico incontro di vissuti e generazioni, in cui tutti – piccoli amici, accompagnatori, organizzatori – si donano vicendevolmente numerose occasioni di crescita e formazione. Grazie, come sempre, ai numerosi partecipanti che accolgono il nostro invito e a tutti coloro che, a vario tiolo, contribuiscono alla riuscita di questa bella iniziativa.

Aggiunge il direttore artistico Ignazio Vasta: “La scelta dei film di quest’anno è centrata su temi di attualità, quali l’inclusione sociale, la tolleranza, l’esigenza non più derogabile di una pacificazione universale, nonché la necessità, per tutti – grandi e piccoli – di aprire gli occhi sui mutamenti strutturali della società contemporanea. Come negli anni scorsi, nel solco di una proficua collaborazione tra CSC e CINIT, si visioneranno alcuni cortometraggi sul vivere altrove di bambini e bambine oltre il Mediterraneo. Verrà anche offerta la visione di una selezione di book trailers realizzati dagli studenti del Liceo Scientifico- Linguistico di Giardini Naxos”.

Giancarlo Zappoli, Presidente Nazionale del Centro Studi Cinematografici, conclude: “Quella che ogni anno gli organizzatori del Festival offrono è un’occasione da cogliere e le presenze che, nel corso degli anni, hanno affollato le proiezioni provano che si sta dando risposta a un’esigenza reale. A questo viene unita una sagace accortezza nello scegliere sia le tecniche espressive che le tematiche da portare sullo schermo. Quest’anno il pubblico si vedrà offrire tre film in animazione molto diversi tra loro (uno dei quali, Il mio amico robot, sarà particolarmente gradito ai grandi facendo compiere loro un tuffo nel passato). Ci sarà poi una Sirenetta che dal disegno passa all’interpretazione di attori. Non mancheranno gli animali provenienti dal mondo dei piccoli felini (Vita da gatto) e un po’ più grandi (Emma e il giaguaro nero), ma sempre con attenzione al rispetto della Natura. Saranno tutte vicende in cui i sentimenti positivi prevarranno sui problemi offrendo occasioni di riflessione oltre che di divertimento”.

La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos guidata da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, dalla Città Metropolitana di Messina, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, il Cinecircolo S. Quasimodo e con il Ministero della Cultura. Il catalogo del Festival è realizzato da Mariolina Gamba.

Programma

GIARDINI NAXOS |Oratorio don Bosco

22 luglio – INAUGURAZIONE

ore 20,00 tesseramento – ore 20,30 Trailers film

in concorso – ore 21,00 Buon compleanno Paperino:

proiezione di un cortometraggio.

ore 21,30 Prendi il volo di Benjamin Renner, Usa 2023

23 luglio

ore 20,30 La Sirenetta di Rob Marshall, Usa 2023

24 luglio – serata CINIT

ore 20,30 Bambine e bambini oltre il Mediterraneo 3.

Cortometraggi a cura del CINIT Cineforum Italiano.

ore 21,30 Il mio amico Robot di Pablo Berger,

Spagna/Francia 2023

25 luglio

ore 20,30 Book Trailers del Liceo C. Caminiti.

ore 21,30 Vita da gatto di Guillaume Maidatchevsky,

Francia/Svizzera 2024

26 luglio

ore 20,30 Presentazione della Polisportiva P.O.R.To

Don Bosco con supporto video.

ore 21,30 Elemental di Peter Sohn, Usa 2023

27 luglio

ore 21,30 Emma e il giaguaro nero di Gilles

De Maistre, Francia 2024

28 luglio – Serata Polisportiva – PREMIAZIONI

20,30 Premiazioni al Miglior film in concorso

e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari.

Premi Cavallucio Marino

ore 21,30 Film fuori concorso Un ragazzo di Calabria

di Luigi Comencini, Italia/Francia 1987