Gigi Finizio, il neomelodico più amato e i quattro concerti in Sicilia

Il tour

Un fenomeno che ha superato i confini della Campania

Lo scorrere delle parole intorno al fenomeno dei neomelodici partenopei ha raccolto un esteso numero di proseliti, non necessariamente interessati al caso, bensì in veste di narratori o cronisti.

Gigi Finizio, in tempi non sospetti ha cantato di melodia napoletana, senza retorica, la sua voce ha campeggiato sul palco del Festival di Sanremo in varie occasioni, ha rivisitato un classico insieme a Giorgia nel duetto di “I te vurria vasà”.

Senza alcun schiamazzo promozionale, ha trattato di canzoni manifestando sobrietà sotto ogni aspetto, i suoi concerti puntualmente adunano un pubblico senza eta, che si riflette nell’andamento della buona canzone melodica.