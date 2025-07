Gigi Finizio torna al Teatro di Verdura: passione e sentimento tra nuovi brani e grandi successi

spettacoli

E ad agosto sarà a Villa Bellini a Catania

A distanza di un anno, dopo l’exploit e il bagno di folla ad agosto 2024,, ritorna sul palco del Teatro di Verdura a Palermo, venerdì 8 agosto, la voce di Gigi Finizio, uno dei figli migliori della Napoli che canta sentimento e passione senza retorica o ammiccamenti.

Un pubblico fedele, da decenni lo segue puntuale negli show itineranti per l’Italia, due canzoni inedite pubblicate da qualche mese, “Songh Io” e “Amami Forte’, ad arricchire un repertorio che annovera “Amore Amaro”, “Senza noi”,la recente presenza a Napoli in Piazza del Gesù per il concerto omaggio a Pino Daniele – “Je sto vicino a te forever” con l:interpretazione di “Quando”, cesello malinconico inserito nella colonna sonora del film di “Massimo Troisi – Pensavo fosse amore…..invece era un calesse”.