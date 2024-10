Gino Astorina alza il sipario del teatro Musco con “Don Gesualdo e la ballerina”

Catania

La regia di Antonello Capodici. Lo spettacolo in scena fino a domenica 17 novembre

Gino Astorina terrà a battesimo il cartellone 2024/2025 del Teatro Angelo Musco con una nuovissima produzione diretta da Antonello Capodici. Da oggi il popolare attore catanese è in scena con la commedia “Don Gesualdo e la ballerina”. Al suo fianco Eduardo Saitta e un ricco cast formato da Alberto Abbadessa, Verdiana Barbagallo, Lucia Debora Chiaia, Elena Melardi, Eleonora Musumeci, Mariachiara Pappalardo e Viviana Toscano, con la partecipazione di Salvo Saitta. Le scene sono di Salvo Manciagli, i costumi del Laboratorio Teatrale Abc.

Siamo nel 1925, in un piccolo centro della provincia siciliana. Don Gesualdo è un borghesotto benestante, sposato alla placida Marastella e padre felice di alcuni figli: le femmine “da marito”, più il maschio prediletto, futuro avvocato, studente nella capitale. È tutto perfetto. Almeno sino a quando l’amico di famiglia, avvocato Minutilla, non arriva a farsi latore della ferale notizia: il rampollo vive con la nota ballerina Pepita, celebre più per le esibizioni in tenuta adamitica, che per le doti tersicoree. Che fare?