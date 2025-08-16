‘Gioia mia’ premio Giuria a Locarno, Quattrocchi miglior attrice

agenzia

Alle sorelle Bertani la menzione speciale dei giovani

LOCARNO, 16 AGO – “Gioia mia”, primo lungometraggio di Margherita Spampinato, ottiene il premio della Giuria del Concorso Cineasti del Presente del 78esimo Festival di Locarno, che vale una campagna promozionale del valore di 25mila franchi svizzeri sui canali Cinè+ al momento della distribuzione del film nelle sale cinematografiche francesi. Ma non solo: Aurora Quattrocchi, co-protagonista del film, ha ottenuto il Pardo per la migliore interpretazione. Premiato pure l’attore georgiano Levan Gelbakhiani per il suo lavoro in “Don’t let the sun”, produzione italo-svizzera girata quasi completamente a Milano. Tra gli italiani, Valentina e Nicole Bertani con “Le bambine” – che gareggiavano in Concorso internazionale – hanno ricevuto la menzione speciale della Giuria dei giovani. Il Marco Zucchi Award della Semaine de la Critique – 2mila franchi al documentario più innovativo dal punto di vista estetico-formale – è andato a “Nella colonia penale” di Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana, che racconta le ultime colonie penali d’Europa, che si trovano in Sardegna, dove i detenuti lavorano la terra, accudiscono animali e mantengono la struttura.

