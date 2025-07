Giorgia arriva in Sicilia e sul traghetto mangia l’ “ArancinA”

Cantanti

La cantante romana sarà impegnata in tre concerti a Siracusa

Giorgia arriva in Sicilia per il triplo appuntamento al Teatro greco di Siracusa del suo tour a partire da stasera (e poi il 26 e 28 luglio) e sui suoi social posta subito un omaggio all’Isola. La cantante romana non ha perso tempo e sul traghetto ha gustato una delle prelibatezze gastronomiche della Sicilia, ovvero sia l’arancino (alla catanese). Lei però scrive “ArancinA”. E Palermo ringrazia.

